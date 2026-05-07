В Еврокомиссии отреагировали на угрозы россии нанести массированный удар по Киеву

Европейский Союз не намерен сокращать свое дипломатическое присутствие в Киеве, несмотря на угрозы представителей рф ударить по украинской столице в случае «срыва парада» в Москве.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни на брифинге 7 мая.

Он отметил, что подобные публичные заявления россии являются частью «безрассудной эскалационной тактики».

«Россия снова безрассудно пытается возложить вину на Украину за собственную агрессивную войну, агрессивную войну россии против Украины...Что касается нас, Европейского Союза, мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве», – сказал Эль-Ануни.

Спикер добавил, что за последние несколько лет россия уже неоднократно наносила ущерб дипломатическим миссиям в Киеве.

«Россия ежедневно атакует Киев и другие города по всей Украине, убивая невинных граждан и уничтожая инфраструктуру. Несмотря на длительные попытки Украины призвать к прекращению огня и мира, включая недавнее предложение президента Зеленского, россия никогда не выражала никакого серьезного намерения остановить войну», – подытожил он.

Напомним, накануне в министерстве иностранных дел россии заявили, что направили странам и международным организациям официальные ноты с призывом эвакуировать дипломатов и иностранных граждан из Киева из-за возможных ударов 9 мая в случае «срыва парада».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что вокруг Москвы перед парадом 9 мая наращивают количество систем ПВО. По его словам, это свидетельствует о том, что в Кремле не готовятся к прекращению огня.

