В Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом Радевым

Парламент Болгарии 8 мая утвердил новое регулярное правительство во главе с лидером партии «Прогрессивная Болгария» и известным своими пророссийскими взглядами бывшим президентом страны Руменом Радевым.

Об этом сообщает Nova.bg.

21 апреля 2026, 18:47 Пророссийский генерал: что известно о будущем премьере Болгарии Румене Радеве На парламентских выборах в Болгарии победила партия экс-президента Румена Радева. Что известно о новом премьер-министре Болгарии – на инфографике.

За кандидатуру премьер-министра и структуру нового Кабинета министров проголосовали 124 депутата – все представители «Прогрессивной Болгарии». Против выступили 70 парламентариев от ДПС, «Продолжаем перемены», «Демократической Болгарии» и партии «Возрождение». Еще 36 депутатов от ГЕРБ–СДС воздержались.

После голосования премьер-министр, вице-премьеры и министры принесли присягу в Народном собрании. Новый Кабмин стал 107–м правительством в истории Болгарии.

У Радева будет четыре вице-премьера – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александр Пулев и Иво Петков. Пеканов и Петков будут работать без портфелей. В структуру нового правительства вошли 18 министерств.

Как известно, перед голосованием представители «Прогрессивной Болгарии» заявили, что в правительство вошли профессионалы без политических зависимостей. Представитель партии Константин Проданов подчеркнул, что новые министры «не искали должности для людей, а людей для должностей» и что членам правительства не дадут времени на «медовый месяц» во власти.

Впрочем, оппозиция резко раскритиковала новый Кабмин. Лидер «Продолжаем перемены» Асен Василев заявил, что общество ожидало правительства реформ, однако представленный состав вызывает сомнения относительно способности реализовать обещанные изменения.

В «Демократической Болгарии» заявили, что не верят в готовность нового правительства демонтировать «модель захваченного государства», а партия «Возрождение» обвинила Радева в изменении позиции относительно сохранения болгарского лева и проведения референдума по этому вопросу.

Представители ГЕРБ–СДС не поддержали правительство, однако воздержались во время голосования. В партии объяснили это желанием дать шанс на завершение политического кризиса, который продолжается в Болгарии последние годы.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в апреле партия «Возрождение» получила 4,2% голосов и станет самой маленькой фракцией нового парламента. В то же время победу одержала партия «Прогрессивная Болгария», связанная с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым, которая набрала 44,59% голосов и обеспечила себе единоличное большинство.

Ранее СМИ писали, что после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах Москва может переключить свое внимание на Болгарию как на нового потенциального союзника внутри ЕС.

Также как известно, пророссийская болгарская партия «Возрождение» зарегистрировала в парламенте проект резолюции об отмене двустороннего соглашения по безопасности с Украиной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.