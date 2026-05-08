Росія отменила приглашения зарубежным медиа на парад в Москве – Spiegel

Россия отозвала аккредитации иностранных журналистов, которые должны были освещать военный парад 9 мая в Москве. Решение приняли уже после выдачи приглашений и оно касается ряда ведущих международных СМИ.

Об этом сообщает Der Spiegel.

7 мая 2026, 15:58

По данным журналистов, представители Кремля по телефону сообщили об отмене аккредитации для ряда крупных международных СМИ, в частности AFP, а также телеканалов ARD, ZDF, Sky News, итальянской Rai и японской NHK, а также издания Der Spiegel.

В Кремле объяснили изменение решения тем, что «формат освещения парада изменён из-за текущей ситуации», не предоставив дополнительных деталей. Другим СМИ сообщили кратко: в этом году к освещению мероприятия будут допущены только российские СМИ.

Это первый случай, когда иностранные журналисты сначала получили аккредитацию на парад 9 мая, но затем она была полностью отменена.

Также известно, что военный парад в россии в этом году пройдёт в сокращённом формате. Министерство обороны рф заявило, что из-за «текущей оперативной ситуации» на Красной площади не будет демонстрации военной техники. Обычно во время парада в Москве показывают танки, ракетные комплексы и другие образцы вооружения.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский посоветовал представителям иностранных государств отказаться от идеи посещения путинского парада в Москве 9 мая.

Также сообщалось, что в Москве 9 мая полностью ограничат доступ к мобильному интернету, а также к SMS-сообщениям. Кроме того, частичные ограничения будут действовать в более чем 40 регионах.

