ВАКС признал недопустимыми некоторые доказательства по делу об ущербе «Центрэнерго»

Высший антикоррупционный суд признал недопустимыми доказательствами данные мобильного телефона и протоколов осмотра по делу по обвинению бывшего члена дирекции ПАО «Центрэнерго» Александра Уварова, эксдиректора департамента «Центрэнерго» Екатерины Токар и руководителя частной компании «Юнайтед Энерджи» Андрея Короткевича-Лещенко в нанесении 176 млн грн убытков.

Такое решение 4 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить. Признать очевидно недопустимыми доказательствами: фактические данные, обнаруженные на мобильном телефоне, изъятом в ходе обыска 26 апреля 2023 года; протокол осмотра документов от 01.08.2023 года, протокол осмотра документов от 04.08.2023, протокол осмотра документов от 05.08.2023; протокол осмотра от 27.07.2023, с приложением к нему в виде оптического диска», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд решил заочно судить двух фигурантов этого дела.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о 176 млн грн убытков «Центрэнерго». По данным следствия, в 2020 году ПАО «Центрэнерго» заключило соглашение о продаже электроэнергии ООО «Юнайтед Энерджи»-победителю аукциона. Из-за неотбора законтрактованной по этим соглашениям электроэнергии компания-победитель должна была заплатить штраф. Чтобы этого избежать, с ПАО задним числом заключили дополнительные соглашения: исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отъема электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому ООО отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что по условию проведенных аукционов отнятие договорного объема электроэнергии должно быть гарантировано. В результате этих действий ПАО не получило 176,8 млн грн.

