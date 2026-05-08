Рф вне плана развертывает силы для противодействия украинским дронам – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что россия в срочном порядке развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

Об этом Сырский сообщил в Телеграм-канале по результатам доклада военной разведки.

По его словам, противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями и в 2026 году планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БпЛА различных типов.

«Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании», – добавил он.

Сырский подчеркнул, что враг, вне утвержденных планов, развертывает дополнительные силы для противодействия украинским дронам. В частности, по словам главкома, россияне усиливают эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края.

«Враг развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи. Фактически россияне масштабируют свои войска БАС (беспилотных авиационных систем), копируя украинские решения – технические, тактические и организационные. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях», – уточнил главнокомандующий.

Однако, по его словам, Украина продолжает удерживать инициативу и задавать темп, в частности, с помощью FPV-дронов. Силы обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем россия успевает мобилизовать в свою армию.

«Только в течение апреля нашими беспилотными комплексами выполнено почти 357 тысяч боевых задач, поражено более 160,7 тысячи верифицированных целей (на 2% больше, чем в марте), подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БПАК и средствами Middle Strike на дистанции 20–250 км поражено 424 объекта противника», – сообщил Сырский.

Кроме этого, он добавил, что современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов. Роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок.

«Именно поэтому критически важно обеспечить своевременную и ритмичную поставку таких платформ в соответствии с потребностями подразделений», – настоял главком.

Сырский также отметил, что противник адаптируется и ищет новые способы противодействия сильным сторонам ВСУ. Поэтому «мы должны действовать быстрее, гибче и технологичнее».

«Среди ключевых задач – повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ», – подытожил он.

Также Сырский подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих направления беспилотных систем.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что россия потеряла из-за ударов по объектам ВПК около 25,5 миллиарда долларов.

Также в Минобороны Украины сообщили, что с начала полномасштабной войны ВСУ на 170% (более чем в 2,5 раза) нарастили дальность поражения целей в глубоком тылу рф. Сейчас украинские дальнобойные средства достают врага уже на расстоянии около 1 750 км.

