В Индонезии произошло извержение вулкана, есть погибшие и пропавшие без вести

В пятницу, 8 мая, по меньшей мере три человека погибли в результате извержения вулкана Дуконо на восточном острове Хальмахера в Индонезии. В настоящее время продолжаются спасательные работы по поиску десятка пропавших без вести.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

По данным вулканологического агентства, извержение на горе Дуконо произошло сегодня в 7:41 по местному времени, подняв столб пепла высотой 10 километров. В прошлом месяце эта зона была объявлена закрытой для посетителей из-за повышенной вулканической активности.

Согласно словам начальника полиции провинции Северная Хальмахера, на данный момент известно о трех погибших туристах, среди которых – двое иностранцев и один гражданин Индонезии.

При этом отмечается, что семь человек благополучно спустились, но еще десять пропали без вести.

По информации Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), пять человек также получили ранения в результате извержения.

Как сообщается, сейчас все спецслужбы продолжают проводить поиски и эвакуацию альпинистов в горной местности, так как вулканическая активность на острове растет.

Как известно, в начале мая на Филиппинах из-за активизации вулкана Майон пепел накрыл несколько городов. В настоящее время в эвакуационных центрах находятся около 1500 семей.

Напомним, ранее в мире уже фиксировали масштабные извержения вулканов, в частности в Исландии, где из-за активности вулкана проводили эвакуацию населения.

Также в 2023 году в Индонезии во время извержения вулкана Марапи десятки людей считались пропавшими без вести.

А в прошлом году на Камчатке произошло одно из самых мощных извержений за последние столетия.

