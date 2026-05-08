Зеленский анонсировал визиты представителей США в Киев

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает визиты представителей президента США в Киев на рубеже весны и лета после визита Рустема Умерова в Вашингтон.
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визиты представителей президента США в Киев в конце весны – в начале лета.

Об этом стало известно после доклада министра обороны Рустема Умерова по итогам переговоров в Соединенных Штатах.

«Сегодня был доклад Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны – лета», – сообщил глава государства.

Зеленский выразил надежду, что на этот раз удастся реализовать запланированные встречи и активизировать дипломатический процесс.

Как известно, во время переговоров речь шла о гуманитарных вопросах, в частности продолжении обменов военнопленными. Зеленский отметил, что Украина дорабатывает детали договоренностей, которые должны гарантировать безопасность.

«Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой», – подытожил Зеленский.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США, где у него была запланирована встреча с представителями американской администрации.

Как известно, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в апреле.

Позже выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресса в вопросе мирных переговоров.

