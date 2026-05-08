Зеленский подтвердил удар по Ярославлю более чем за 700 км и показал видео

Украинские бойцы ВСУ в ночь на 8 мая нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в российском городе Ярославль.

Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал кадры пожара в Телеграм-канале.

Президент отметил, что этот объект нефтяной сферы расположен более чем в 700 километрах от Украины и имел большое значение для финансирования российской войны.

«Благодарю Вооруженные Силы Украины и нашу военную разведку за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит», – подчеркнул Зеленский.

Отметим, ранее в сети писали, что речь идет о НПЗ «Славнефть-ЯНОС» – одном из крупнейших в россии. По нему уже неоднократно били дроны.

Завод входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих объектов рф с годовой мощностью около 15 млн тонн сырья. Ассортимент предприятия – от автобензинов до авиатоплива и смазочных материалов. Он также обеспечивает стратегические потребности российской экономики и непосредственно подпитывает военную логистику агрессора.

Кроме того, в сети сообщают об атаке по Перми – уже третьей за последние дни.

В частности, эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко. Он опубликовал фото в Телеграм-канале, на котором видны серые клубы дыма от пожара, и подписал: «Пермь. НПЗ».

Напомним, ранее сегодня мониторинговые каналы и очевидцы сообщили об атаке беспилотников на российскую федерацию. В частности, дроны заметили в Ярославле. Очевидцы тогда написали в сети, что бушует пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС». Официальной информации о последствиях атаки и возможных повреждениях пока не сообщали.

Также этой ночью ударные дроны заметили в российском Ростове-на-Дону. Там прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло в районе Западного промузла, где расположены стратегические предприятия.

Кроме этого, 7 мая президент Зеленский подтвердил удар по «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Украинские дроны пролетели более 1500 километров и поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Перми.

