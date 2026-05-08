Цены на нефть выросли после возобновления боевых действий между США и Ираном

Цены на нефть выросли примерно на 1% в пятницу, 8 мая, после возобновления боевых действий между США и Ираном, что поставило под угрозу хрупкое перемирие и сорвало ожидания прогресса по открытию Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,20 (1,2%) – до $101,26 за баррель. Американская нефть WTI выросла на $0,85 (0,9%) – до $95,66 за баррель.

Несмотря на дневной рост, за неделю оба контракта всё ещё могут потерять около 6% из-за прежних ожиданий мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики отмечают, что рынок остаётся чрезвычайно нестабильным из-за геополитической напряжённости и рисков поставок через Ормузский пролив.

«Рынок находится на грани полного разбалансирования. Формирование цен больше не основывается на прагматическом анализе войны или физических реалиях в Ормузском проливе», – заявила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

По данным сторон, боевые действия возобновились после взаимных обвинений в нарушении месячного перемирия.. США заявили об ответном ударе после того, как Иран якобы атаковал американские военно-морские корабли, проходившие проливом. Иран, в свою очередь, обвинил США в ударах по танкерам и гражданским объектам.

Несмотря на эскалацию, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня формально остаётся действующим.

Как отмечается, рынок нефти также реагирует на неопределённость относительно поставок: Ормузский пролив остаётся критически важной артерией, через которую проходит около пятой части мировых поставок нефти и LNG.

Аналитики добавляют, что ситуация на рынке остаётся «напряжённой», а любое обострение конфликта может вызвать дальнейшие ценовые колебания.

Напомним, в конце апреля мировые цены на нефть демонстрировали падение после решения ОАЭ о выходе ОПЕК, однако позже поднялись до максимума за последние четыре года на фоне обострения противостояния между США и Ираном.

А накануне сообщалось, что запасы нефти в мире падают рекордными темпами на фоне войны на Ближнем Востоке, которая продолжает напрягать поставки и повышает риски нового резкого скачка цен накануне летнего туристического сезона.

