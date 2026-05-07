Дроны снова ударили по нефтеобъектам в Перми, возможно поражение НПЗ – соцсети

В четверг, 7 мая, беспилотники снова атаковали город Пермь. По предварительным данным, целями стали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) «Пермь».

Об этом сообщают российские мониторинговые паблики, а также советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Силы обороны повторно поразили нефтеперекачивающую станцию возле Перми. На местном нефтеперерабатывающем заводе в экстренном порядке сбрасывают давление в системе», – написал Стерненко.

Тем временем российские паблики сообщают, что перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу и ввели план «Ковер», предусматривающий закрытие неба.

Местные жители публиковали кадры, на которых виден столб дыма над городом. Также сообщается, что во время работы сирен ученики местных школ были вынуждены пережидать опасность на полу в коридорах учебных заведений.

По имеющейся информации, дроны преодолели расстояние около 1500 километров, чтобы добраться до целей. На данный момент официальные данные о масштабе разрушений уточняются.

В сети писали о налёте на ЛВДС «Пермь», но OSINT-специалисты установили, что речь идет об ударе по мощностям НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Между тем губернатор Пермского края Дмитрий Манохин написал в Tелеграмме, что один БПЛА действительно попал в промышленное предприятие: какое именно, он не указал. По словам российского чиновника, еще несколько дронов сбили средства ПВО. Однако есть попадания вблизи многоэтажки и административного здания. Пострадал мужчина.

В свою очередь Минобороны рф заявило о ночном налете почти 350 дронов Украины на 20 российских регионов, в том числе – на Пермь.

Официального подтверждения украинской стороны относительно инцидента пока нет.

Отметим, в Перми расположены стратегически важные объекты нефтяной промышленности рф, которые обеспечивают как переработку нефти, так и её транспортировку по магистральным трубопроводам. В частности, в городе действует один из крупнейших и современнейших заводов страны – «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», способный перерабатывать более 13 млн тонн нефти в год.

Кроме того, ЛВДС – крупный узел, где сходятся магистральные нефтепроводы для распределения и перекачки сырья.

Напомним, предыдущие удары в Перми произошли 29-30 апреля. Тогда попали по ЛВДС и по установке первичной переработки нефти АВТ-4 на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Также мы сообщали, что в ночь на 1 мая в Туапсе, что в Краснодарском крае рф, снова прогремели взрывы – город в четвертый раз за последние две недели оказался под атакой беспилотников. Под ударом, вероятно, НПЗ и местный порт.

А в ночь на 5 мая Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности и ССО поразили НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающую станцию «Кириши» в Ленинградской области рф.

