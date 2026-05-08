Нідерланды хотят возобновить переговоры об использовании росактивов для Украины – СМИ

Нидерланды инициируют в ЕС возобновление дискуссии о возможном использовании до €210 млрд замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и должностных лиц ЕС.

Российские активы: сколько средств и в каких странах заморожено На Западе после начала полномасштабной войны были заблокированы сотни миллиардов российскиз активов. В каких странах и сколько – на инфографике.

Как отмечается, министр финансов Нидерландов Эйелко Хейнен поднял эту тему во время закрытой встречи министров финансов стран ЕС в Брюсселе, пытаясь заручиться поддержкой коллег. По словам собеседников издания, вопрос активно обсуждался за закрытыми дверями, однако часть государств воздержалась от публичных комментариев из-за его политической чувствительности.

Идея заключается в использовании замороженных российских государственных активов, значительная часть которых хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear. Именно это ранее вызвало серьёзные возражения со стороны Бельгии, которая опасается юридических последствий и возможных требований россии о возврате средств. Также против или с осторожностью выступали Франция, Италия, Болгария и Мальта, тогда как Европейский центральный банк предупреждал, что подобный шаг может подорвать доверие к финансовой системе еврозоны.

Обсуждение проходит на фоне уже согласованного в ЕС пакета финансовой помощи Украине в объёме €90 млрд, который должен покрыть бюджетный дефицит Киева до 2027 года. В то же время, по оценкам дипломатов и Еврокомиссии, этих средств недостаточно для долгосрочных потребностей Украины, особенно если война затянется.

Еврокомиссия также ведёт переговоры с партнёрами за пределами ЕС, в частности Канадой, Великобританией, США и Японией, о дополнительном финансировании. Однако перспективы участия Вашингтона остаются неопределёнными.

Ранее страны ЕС отказались от прямого использования российских активов из-за разногласий, вместо этого согласовав кредитную модель. Теперь Нидерланды вместе с рядом северных и балтийских стран вновь продвигают идею возвращения к этому инструменту, считая его потенциально более эффективным для долгосрочной поддержки Украины.

Напомним, в феврале в Германии заявляли, что Европейский Союз не планирует возвращаться к обсуждению варианта поддержки Украины через использование заблокированных российских активов.

В то же время в начале апреля стало известно, что Европейский Союз направит Украине 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов российского Центробанка.

