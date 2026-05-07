Президент подтвердил удары украинских дронов по Перми

Украинские дроны пролетели более 1500 километров и поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в российской Перми в ночь на 7 мая.

Эту информацию подтвердили президент Украины Владимир Зеленский и командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в Телеграм-каналах.

«Благодарен нашим воинам за меткость. Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров. Ощущали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях», – написал президент.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди уточнил, что операцию выполнял батальон «Птицы 1 оц СБС» в ночь с 6 на 7 мая.

По его данным, завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» «проинспектирован на предмет остатков резервуаров». Вблизи предприятия полыхает пожар.

Также Бровди добавил, что о степени повреждений на НПЗ сообщит позже.

В то же время президент Зеленский подчеркнул, что россия может выбрать мир, чтобы украинские дальнобойные санкции не двигались навстречу отдаленным российским точкам, имеющим отношение к военной промышленности рф, инфраструктуре войны и финансированию агрессии.

«Мы неоднократно предлагали российскому руководству двигаться навстречу миру. В ответ получили лишь новые российские удары», – написал президент и поблагодарил международных партнеров, которые помогают «осознать рф, что нужно установить мир, чтобы сохранить жизни людей».

Ранее сегодня росСМИ и очевидцы сообщали, что беспилотники снова атаковали город Пермь. Целями стали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) «Пермь». В городе объявили план «Ковер», после чего прозвучала серия взрывов. Пермь затянуло густым дымом. Губернатор Пермского края сообщил о попаданиях в предприятия и админздания.

Напомним, предыдущие удары в Перми произошли 29–30 апреля. Тогда попали по ЛВДС и по установке первичной переработки нефти АВТ-4 на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Также мы сообщали, что в ночь на 1 мая в Туапсе, что в Краснодарском крае рф, снова прогремели взрывы — город в четвертый раз за последние две недели оказался под атакой беспилотников. Под ударом были НПЗ и местный порт.

