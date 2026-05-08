Более 4 тысяч гектаров в огне: на Черниговщине лесной пожар за сутки увеличился вдвое

На приграничье Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар, площадь которого за последние сутки увеличилась почти вдвое. Огнём уже охвачено около 4,3 тыс. гектаров территории.

Об этом сообщила филия «Северный лесной офис» ГП «Леса Украины».

Как известно, возгорание возникло в результате массированных обстрелов со стороны российской федерации. Ситуация остаётся крайне сложной: полноценное тушение затруднено из-за постоянной угрозы ударов дронами, которые повреждают технику и делают невозможной безопасную работу спасателей и лесной охраны.

Несмотря на это, сотрудники ГП «Леса Украины» и ГСЧС продолжают работы по локализации пожара. Основная задача – не допустить распространения огня вглубь украинских лесных массивов и к населённым пунктам.

На местах круглосуточно работает техника, обустраиваются дополнительные минерализованные полосы. Также проводится механическая обработка территорий между лесными культурами, вдоль дорог и вблизи населённых пунктов для создания противопожарных барьеров.

В филии отмечают, что из-за изменения направления ветра фронт огня сместился в северном направлении и частично движется в сторону рфоссийской федерации.

Напомним, накануне на приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии РФ вспыхнул масштабный лесной пожар. По первым данным, огнём было охвачено около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение было невозможно.

Как известно, в Украине в последние дни фиксируется значительное количество лесных пожаров в различных регионах, тушение которых осложняется погодными условиями и боевыми действиями.

В частности, 5 мая на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне. Из-за сильного ветра он стремительно распространяется. Огонь уже охватил более 1100 гектаров территории.

