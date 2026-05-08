Суд арестовал имущество временного руководителя Госкосмоса

Высший антикоррупционный суд наложил арест на автомобиль, садовый дом и землю под ним, принадлежащих временному исполняющему обязанности главы Государственного космического агентства Украины Владимиру Михееву.

Такое решение 29 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Михеев приобрел в собственность активов на общую сумму 6,41 млн грн. Речь идет об автомобиле BMW X5 2017 года выпуска, садовом доме общей площадью 145,4 квадратных метра и земельном участке под ним площадью 0,0686 га в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области под Киевом.

Как утверждает прокурор, этот автомобиль купил сын Михеева Валерий, однако пользуется сам руководитель Госкосмоса. К тому же, у сына не было средств для его приобретения. Также должностное лицо якобы приобрело по заниженной стоимости дом и землю – 2,83 млн грн. Хотя, согласно оценкам, стоимость этой недвижимости должна составлять 5,46 млн. грн. По мнению прокурора, у семьи должностного лица не было доходов для приобретения этих активов. Он просил арестовать их на время рассмотрения гражданского иска.

«Заявление об обеспечении иска – удовлетворить. Наложить арест на принадлежащее имущество (Валерию Михееву – ред.), а именно: транспортное средство BMW X5 2017 года выпуска. Наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности (Владимиру Михееву – ред.), а именно: садовый дом общей площадью 145,4 квадратных метра; земельный участок площадью 0,0686 га. Арест налагается без запрещения пользования имуществом», – говорится в решении.

Напомним, САП просит конфисковать активы бывшего чиновника Днепропетровской областной государственной администрации умершего Андрея Коломойца, который умер. Как указывал прокурор, он приобрел в собственность активы на 19,11 млн грн. Речь шла о: недостроенном доме; две квартиры и ремонт; еще ремонтные работы в помещениях; два машиноместа; имущественные права на помещение и квартиру; нежилое помещение; два автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 года выпуска и VOLKSWAGEN BEETLE 2005 года выпуска.

Ранее САП подала иск о конфискации активов экс-начальника подразделения детективов БЭБ Олега Ящука и его супруги Валентины. Речь идет об автомобилях Toyota Camry 2023 и BMW X3 2022 года выпуска, которые зарегистрированы на родственнице и близком друге должностного лица, однако которыми фактически он распоряжался. Общая стоимость этих активов составляет почти 4 млн грн. Как утверждают в САП, анализом имущественного положения Ящука и его родственников установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

