Президент обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом. Он отметил, что современная российская агрессия является «обновленной версией нацизма».

Обращение было обнародовано в соцсетях президента.

8 мая 2023, 18:20

«Сегодня День памяти и победы над нацизмом. День, когда вся Европа отмечает завершение самой страшной войны ХХ века – войны, после которой должен был быть только настоящий мир. Именно так тогда мечталось, когда пушки Второй мировой начали замолкать», – сказал он.

Зеленский напомнил, что потери украинского народа во Второй мировой войне были одними из крупнейших, отметив огромный вклад нашего народа, благодаря которому воцарился долговременный мир.

«Та война превратила нашу землю в поле жестоких битв, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни. Потери украинского народа – одни из крупнейших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из крупнейших. Миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло», – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что спустя восемь десятилетий Украина снова вынуждена останавливать зло, основанное на аналогичной идеологии ненависти.

«К сожалению, спустя 81 год мы снова вынуждены останавливать зло – тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств, и которое основано на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма с маркировкой: «сделано в россии», – заявил глава государства.

Украинский лидер добавил, что одолеть российскую агрессию сегодня может и должен объединенный свободный мир. Зеленский выразил благодарность партнерам и всем, кто не позволяет российскому режиму диктовать условия мирового порядка.

«Защита жизни людей и свободы народов от путина – это абсолютно достойное почтение памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир», – сказал Зеленский.

Напомним, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Украина отмечает 8 мая, начиная с 2024 года. 9 мая теперь отмечается День Европы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и добавил, что Украина будет действовать зеркально.

При этом позже президент заявил, что россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь, поэтому Украина ответит на удары оккупантов в зеркальном порядке и применит «дальнобойные санкции» уже со дня на день.

