На юге россии не работают более десяти аэропортов из-за попадания дронов

Россия приостановила работу 13 аэропортов на юге страны из-за якобы попадания украинских ударных беспилотников в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Минтранса рф.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге россии, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга россии», – говорится в заявлении Минтранса рф.

Сейчас специалисты анализируют дальнейшую «работоспособность оборудования и корректируют технологии управления воздушным движением на юге россии».

В частности, по данным ведомства оккупантов, сейчас не работают аэропорты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

«Временно приостановлена работа аэропортов. Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена», – сообщили в Минтрансе рф.

Отмечается, что ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полетов.

Напомним, 8 мая ударные дроны атаковали российский Ростов-на-Дону. Там прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло в районе Западного промузла, где расположены стратегические предприятия.

Также этой ночью очевидцы сообщили об ударе беспилотников по российскому Ярославлю. Там произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС».

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили «дальнобойные санкции» по нефтяному объекту в российском Ярославле более чем за 700 км и показал видео.

А еще мы сообщали, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, Киришский НПЗ в Ленинградской области, приостановил работу после удара украинских беспилотников.

