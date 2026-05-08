На юге россии не работают более десяти аэропортов из-за попадания дронов

Мир
Читати українською
В россии временно не работают 13 аэропортов из-за налета дальнобойных украинских дронов. Приостановлено авиасообщение на юге рф.
Alexander Shcherbak/dpa

Россия приостановила работу 13 аэропортов на юге страны из-за якобы попадания украинских ударных беспилотников в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Минтранса рф.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге россии, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга россии», – говорится в заявлении Минтранса рф.

Какие оборонные заводы и предприятия рф попали под атаку в 2025 годуСколько раз атаковали предприятия российского ВПК в 2025 году и какие заводы были под ударами чаще всего – на инфографике.

Сейчас специалисты анализируют дальнейшую «работоспособность оборудования и корректируют технологии управления воздушным движением на юге россии».

В частности, по данным ведомства оккупантов, сейчас не работают аэропорты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

«Временно приостановлена работа аэропортов. Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена», – сообщили в Минтрансе рф.

Отмечается, что ведомство и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание полетов.

Напомним, 8 мая ударные дроны атаковали российский Ростов-на-Дону. Там прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло в районе Западного промузла, где расположены стратегические предприятия.

Также этой ночью очевидцы сообщили об ударе беспилотников по российскому Ярославлю. Там произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС».

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили «дальнобойные санкции» по нефтяному объекту в российском Ярославле более чем за 700 км и показал видео.

А еще мы сообщали, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии, Киришский НПЗ в Ленинградской области, приостановил работу после удара украинских беспилотников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Аэропорт БПЛА Ростовская область Война в Украине Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиУкраина и россия согласовали режим тишины, а на юге рф остановили работу 13 аэропортов. Главное за день
Зеленский подписал указ, которым официально разрешил россии провести парад в Москве
Войска рф ударили дроном по автомобилю с людьми в Марганце
Украина и россия согласовали трехдневное перемирие и масштабный обмен пленными
Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы об НЛО
В Нацполиции рассказали, сколько легального оружия есть на руках у украинцев
Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту
Силы обороны поразили нефтебазу, склады ГСМ и объекты ПВО оккупантов
Лесные пожары в четырех областях Украины: в ГСЧС рассказали о ситуации
В ОП ответили, рассматривают ли отставку Умерова на фоне скандала с «пленками Миндича»
Больше новостей