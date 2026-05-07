Умеров прибыл в Майами на переговоры с представителями США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США. В Майами у него запланирована встреча с представителями американской администрации.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Журналисты не предоставили информации о том, какие именно вопросы будут затронуты на встрече. При этом президент Владимир Зеленский, комментируя визит Умерова, указал, что одним из главных вопросов станет гуманитарный трек, в частности, подготовка нового этапа обмена пленными.

Также стороны будут обсуждать активизацию дипломатического процесса по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что Киев поддерживает постоянную коммуникацию с Вашингтоном и следит за контактами партнеров с российской стороной.

«Третье – есть несколько конкретных поручений безопасности для секретаря СНБО относительно нашего сотрудничества с Америкой. По итогам сегодняшних встреч ожидаю подробного доклада. Отдельно обсудили с Рустемом работу с нашими европейскими партнерами по Drone Deals. Готовим соглашения, о которых договорились на самом высоком уровне, и новые шаги в совместной технологической работе», – добавил Зеленский.

Напомним, накануне в Bloomberg сообщили, что у Умерова в Штатах запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Отдельно СМИ указали, что поездка Умерова пройдет на фоне нового витка коррупционного скандала в Украине. На прошлой неделе издание «Украинская правда» обнародовало записи разговоров, в которых якобы фигурируют отдельные соратники президента Владимира Зеленского, а также сам Умеров.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в апреле.

Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресса в вопросе мирных переговоров.

Также сообщалось, что США до сих пор не предоставили ответ на инициативу Зеленского по проведению в Киеве встречи на уровне технических групп.

