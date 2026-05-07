Суд продлил срок действия процессуальных обязанностей Юлии Тимошенко

Следственный судья ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей подозреваемой народной депутатке Тимошенко.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия процессуальных обязанностей подозреваемой народной депутатке, которая также является лидером парламентской фракции.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

По данным «Слово и дело», речь идет о Юлии Тимошенко. Суд частично удовлетворил требования стороны обвинения и оставил действующими возложенные на нее процессуальные обязанности до 7 июля.

Тимошенко обязана прибывать по каждому требованию к детективам Национальное антикоррупционное бюро Украины, прокуроры САП или суд. Кроме того, она должна сообщать следствию об изменении места жительства или работы.

В ВАКС уточнили, что постановление следственного судьи не подлежит обжалованию.

Напомним, 14 января Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили Тимошенко на предложении неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций за голосование в Верховной раде.

16 января Высший антикоррупционный суд Киева избрал меру пресечения для лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в виде залога свыше 33 миллионов гривен. Кроме того, суд арестовал часть её имущества.

В пятницу, 23 января, стало известно, что за Тимошенко внесли всю сумму залога – 33 миллиона гривен. Средства внесли девять человек.

8 апреля НАБУ и САП заявили о завершении расследования по делу народного депутата и руководителя депутатской фракции Юлии Тимошенко. А 21 апреля Антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу Тимошенко на подозрение по делу о подкупе нардепов

