Силы обороны поразили корабль-носитель «Калибров» и склады армии рф

Силы обороны Украины в ночь на 7 мая нанесли серию ударов по военным объектам российской армии, поразив корабль-носитель крылатых ракет «Калибр», пункты управления и склады оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Там рассказали, что в районе Каспийска в Дагестане был поражен малый ракетный корабль проекта «Каракурт». Это многоцелевое судно, оснащенное возможностью запуска крылатых ракет «Калибр». В настоящее время степень повреждений уточняется.

Кроме того, украинские подразделения поразили пункт управления оккупантов в Сосновке на Луганщине, а также пункт управления беспилотниками вблизи Ясного Донецкой области.

Также под удары попали склады по обеспечению оккупационных сил. В частности, сообщается о поражении склада боеприпасов в районе Калмыковки и склада горюче-смазочных материалов возле Смолянинового в Луганской области.

Отдельно в Генштабе заявили об ударах по местам сосредоточения живой силы российских войск в районах Дерсового в Донецкой области и Смелого в Запорожской области.

«Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские дроны пролетели более 1500 километров и поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в российской Перми в ночь на 7 мая.

А до этого сообщалось, что спецподразделение ГУР уничтожило самолет Бе-12 Чайка, три катера и судно обеспечения оккупантов во временно оккупированном Крыму.

