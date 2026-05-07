Украинцам ответили, ждать ли повесток и выборов в «Дії»

В Украине проведение выборов через государственное приложение «Дія» невозможно, так как оно не гарантирует тайну голосования, что предусмотрено Конституцией Украины. Также в приложении не появятся повестки.

Об этом заявил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков изданию «Forbes Украина».

По словам чиновника, сохранить тайну волеизъявления на данный момент можно только в традиционных кабинках. Заниматься технической реализацией этого вопроса через приложение нет смысла, пока не будет изменений в основном законе Украины.

14 февраля 2023, 16:10 Мобилизация в Украине: кто и где имеет право вручать повестки Мобилизация 2023 – какие лица и где могут выдавать повестки. В законе нет четких указаний того, где должно происходить вручение повестки, но уполномочен это делать определенный круг лиц.

«Когда говорят, что «Дія» может быть использована в выборах – это невозможно, потому что согласно Конституции нужно, чтобы была тайна голосования. Чтобы наш голос – кто бы то ни был в Украине, куда он поставил галочку – остался его тайной информацией. И это сегодня можно реализовать только в этих кабинках, условно», – объяснил Борняков.

Таким образом, пока обеспечить тайну волеизъявления в цифровом формате невозможно.

«Если общество решит отказаться от этой тайны, выборы можно будет цифровизировать», – добавил он.

По его словам, не будет в «Дії» и повесток для военнообязанных.

«Еще один вопрос – повестки в «Дії». Их точно никогда не будет!», – подчеркнул Борняков.

Также и.о. министра добавил, что важным приоритетом для Украины остается защита персональных данных, которая, по его словам, является частью требований ЕС. Украина должна обновить законодательство для соответствия европейскому регламенту GDPR (General Data Protection Regulation – общий регламент Европейского Союза о защите персональных данных).

Ранее Михаил Федоров уже обещал украинцам, что повестки через приложение «Дія» приходить не будут.

Также мы сообщали, что проведение выборов в Украине может стоить государству около 6 млрд гривен. В то же время выборы в 2026 году возможны только при условии длительного прекращения огня и обеспечения голосования украинцев за рубежом.

Кроме этого, «Слово и дело» выяснило, сколько украинцев считают, что выборы должны состояться до прекращения огня.

Между тем, Минобороны расширило перечень категорий отсрочек, подлежащих автопродлению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.