Российская армия ударила УАБом по Запорожскому району, пострадали гражданские

Российские войска в четверг, 7 мая, нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из сел Запорожского района. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

Под ударом оказалось село Счастливое. По предварительным данным, авиабомба попала на территорию частного домовладения.

Ранения получили трое гражданских – 67-летний мужчина и две женщины в возрасте 72 и 73 года. Медики предоставили пострадавшим необходимую помощь.

Также известно, что взрывом разрушен двор, поврежден жилой дом и соседние постройки. После атаки вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров.

Напомним, 7 мая армия россии атаковала пассажирский состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона.

А в результате ночной атаки российских дронов по Днепру повреждены жилые дома и автомобили. Есть пострадавшие, среди них – беременная 21-летняя женщина.

