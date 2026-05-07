Оккупанты ударили по пассажирскому поезду в Николаевской области

Армия россии снова атаковала движущийся пассажирский состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Телеграм-канале.

По данным железнодорожников, никто не пострадал, так как люди находились в безопасности.

25 марта 2026, 14:13 «Рельсовая война»: почему россияне начали наносить удары по железной дороге Российские войска намерены перерезать военные коммуникации и устроить террор для мирных жителей Украины.

«Враг снова атакует пассажирский подвижной состав «Укрзализныци» – на этот раз в Николаевской области. Пострадал локомотив, все люди находились в безопасности и не получили повреждений», – говорится в сообщении.

После завершения воздушной тревоги железнодорожники оперативно нашли резервный локомотив, чтобы возобновить движение поездов.

В результате рейс №101/102 Николаев – Лозовая отправился с задержкой на 2 часа 11 минут.

Поезд №206 Николаев – Херсон выехал позже графика на 1 час 11 минут.

Движение в прифронтовых регионах продолжается, сообщили в пресс-службе.

«Не прекращаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады», – просят работники Укрзализныци.

В компании подчеркнули, что продолжают обеспечивать перевозку пассажиров даже в условиях постоянной угрозы.

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» развернет более 800 модульных передвижных укрытий по всей территории Украины на станциях и в наиболее опасных местах.

Также мы сообщали, что 20 апреля россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине. Были повреждены подвижной состав, депо, контактная сеть и здание вокзала.

Вместе с этим известно, что украинские военные предоставили доступ работникам «Укрзализныци» к своим системам контроля воздушного пространства. Поэтому пассажиров будут эвакуировать во время тревог только в случае реальной угрозы.

А еще в Украине начали формировать специальные гражданские команды для противодействия вражеским дронам на объектах критической инфраструктуры, в частности железной дороги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.