Оккупанты ударили по пассажирскому поезду в Николаевской области

Армия россии снова атаковала движущийся пассажирский состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Телеграм-канале.
По данным железнодорожников, никто не пострадал, так как люди находились в безопасности.
«Враг снова атакует пассажирский подвижной состав «Укрзализныци» – на этот раз в Николаевской области. Пострадал локомотив, все люди находились в безопасности и не получили повреждений», – говорится в сообщении.
После завершения воздушной тревоги железнодорожники оперативно нашли резервный локомотив, чтобы возобновить движение поездов.
В результате рейс №101/102 Николаев – Лозовая отправился с задержкой на 2 часа 11 минут.
Поезд №206 Николаев – Херсон выехал позже графика на 1 час 11 минут.
Движение в прифронтовых регионах продолжается, сообщили в пресс-службе.
«Не прекращаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады», – просят работники Укрзализныци.
В компании подчеркнули, что продолжают обеспечивать перевозку пассажиров даже в условиях постоянной угрозы.
Ранее мы писали, что «Укрзализныця» развернет более 800 модульных передвижных укрытий по всей территории Украины на станциях и в наиболее опасных местах.
Также мы сообщали, что 20 апреля россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине. Были повреждены подвижной состав, депо, контактная сеть и здание вокзала.
Вместе с этим известно, что украинские военные предоставили доступ работникам «Укрзализныци» к своим системам контроля воздушного пространства. Поэтому пассажиров будут эвакуировать во время тревог только в случае реальной угрозы.
А еще в Украине начали формировать специальные гражданские команды для противодействия вражеским дронам на объектах критической инфраструктуры, в частности железной дороги.
