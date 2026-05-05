В оккупированном Крыму отказались от проведения парада и массовых мероприятий на 9 мая

Во временно оккупированном Крыму в этом году не будут проводить военный парад и другие массовые мероприятия на 9 мая.
Об этом заявил представитель оккупационных «властей» Сергей Аксенов.

По его словам, решение «продиктовано соображениями безопасности». Также отменено шествие «Бессмертного полка».

Вместе с тем, Аксенов обещает сделать «все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах».

Напомним, что в Москве парад 9 мая впервые проведут без колонны военной техники. Минобороны страны-агрессора объяснило решение оперативной обстановкой.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский уже предупредил о том, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве на 9 мая.

