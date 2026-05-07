Россия снова ударила дронами по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие (обновлено)

Российские оккупанты утром 7 апреля ударили дроном по одному из районов Харькова. На месте вспыхнул пожар и загорелся торговый павильон, есть пострадавшие.
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.
«В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе. На месте попадания пожар, есть пострадавшие», – написал мэр Харькова Терехов.
По его словам, повреждено около 10 частных домов, автомобиль и торговый павильон. Известно о 5 пострадавших. Среди них – ребенок 7 лет и подросток.
Также об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что в результате вражеского удара по Новобаварскому району пострадала 70-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс, медики оказали помощь на месте.
«Экстренные службы работают на месте обстрела. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар в частном доме», – отметил Синегубов.
Позже он уточнил, что количество пострадавших снова возросло.
По состоянию на 11.38 уже известно о 5 пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Медики оказали всю необходимую помощь.
«Повреждено остекление окон в 4 частных домах, гражданский автомобиль и киоск. На месте «прилета» работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара. В Новобаварском районе острую реакцию на стресс также получила 7-летняя девочка», – добавил Олег Синегубов.
В полдень Игорь Терехов отметил, что в результате утреннего удара по Новобаварскому району пострадали 9 человек. В частности, трое детей. Повреждено 38 домов.
