Россия снова ударила дронами по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие (обновлено)

Российские оккупанты утром 7 апреля ударили дроном по одному из районов Харькова. На месте вспыхнул пожар и загорелся торговый павильон, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

«В Харькове зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе. На месте попадания пожар, есть пострадавшие», – написал мэр Харькова Терехов.

По его словам, повреждено около 10 частных домов, автомобиль и торговый павильон. Известно о 5 пострадавших. Среди них – ребенок 7 лет и подросток.

Также об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате вражеского удара по Новобаварскому району пострадала 70-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс, медики оказали помощь на месте.

«Экстренные службы работают на месте обстрела. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар в частном доме», – отметил Синегубов.

Позже он уточнил, что количество пострадавших снова возросло.

По состоянию на 11.38 уже известно о 5 пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Медики оказали всю необходимую помощь.

«Повреждено остекление окон в 4 частных домах, гражданский автомобиль и киоск. На месте «прилета» работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий вражеского удара. В Новобаварском районе острую реакцию на стресс также получила 7-летняя девочка», – добавил Олег Синегубов.

В полдень Игорь Терехов отметил, что в результате утреннего удара по Новобаварскому району пострадали 9 человек. В частности, трое детей. Повреждено 38 домов.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара рф по Мерефе 4 мая возросло до восьми. В больнице скончался еще один раненый.

Также мы сообщали, что 6 мая армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими в Сумской области. В результате атаки оккупантов на Сумщине женщина погибла на месте, а в Харькове двое пострадавших.

А утром 7 мая в Соборном районе города Днепр произошел взрыв. По предварительным данным – взорвался припаркованный автомобиль.

Кроме этого, в ночь на 7 мая российские войска атаковали Днепр беспилотниками. В результате обстрела повреждены жилые дома, а также известно о двух пострадавших, среди них – беременная женщина.

