Подозреваемому застройщику продлили обязанности по делу Чернышева

Высший антикоррупционный суд продлил до 23 июня срок действия обязанностей, возложенных на киевского застройщика Сергея Копыстырю в рамках дела бывшего вице-премьера Алексея Чернышева о злоупотреблениях и неправомерной выгоде.

Такое решение 23 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд определил 20 млн грн залога Копыстыре. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Копистырю – ред.), в уголовном производстве – удовлетворить частично. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 23 июня 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении лицам, связанным с вице-премьер-министром Алексеем Чернышовым. По данным следствия, застройщик Сергея Копыстыра разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры.

За ними застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую ​​сумму государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик «вознаградил» топ-чиновников министерства и определенных ими лиц большой скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней цена квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.