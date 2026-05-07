Минюст просит ВАКС конфисковать активы Азарова и его сына

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд относительно конфискации активов бывшего премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«6 мая 2026 года Минюстом в Высший антикоррупционный суд подан иск к Азарову Н.Я. и его сыну Азарову А.Н. о применении к ним санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 ЗУ «О санкциях», – говорится в сообщении ведомства.

27 июля 2023, 18:00 Предали, сбежали или притаились: как сложилась судьба нардепов из запрещенной ОПЗЖ Из 44 нардепов фракции запрещенной теперь Оппозиционной платформы большинство сохранили мандаты. Подробнее о судьбе депутатов – на инфографике.

Таким образом, Минюст просит применить к Николаю и Алексею Азаровым санкции в виде взыскания их активов в доход государства. В ведомстве напоминают, что Азаров возглавлял украинское правительство во времена президентства Виктора Януковича, с марта 2010 года по январь 2014-го. После событий Революции Достоинства он выехал из Украины и начал «информационную поддержку действий рф», направленных на аннексию Крыма, а также публично отрицал легитимность украинской власти.

«После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Азаров Н.Я. осуществляет информационное содействие рф, распространяя тезисы российской пропаганды, направленные на оправдание войны рф против Украины и на отрицание преступного характера агрессии против Украины», – добавили в ведомстве.

Его сын, Алексей Азаров, бывший народный депутат от «Партии регионов», владеет разветвленной сетью бизнеса на территории россии. По данным Минюста, его структуры осуществляют материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии рф, уплачивая налоги в бюджет государства-агрессора и производя необходимую для войны продукцию.

К взысканию заявлены активы, принадлежащие Азаровым как напрямую, так и через третьих лиц. В частности, объекты недвижимости и земельные участки в Киеве и Киевской области, денежные средства, корпоративные права, книги, иконы, ювелирные изделия, имеющие материальную и историко-культурную ценность.

Как известно, Николай Азаров возглавлял правительство Украины с марта 2010 года по январь 2014 года во времена президентства Виктора Януковича. Уехал в россию после Революции Достоинства. Его сын покинул страну сразу после отставки отца. В настоящее время оба находятся в розыске.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по санкциям против лиц, поддерживавших рф. Среди них были Николай Азаров, Дмитрий Табачник, Олег Царев.

В марте 2024 года Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы. При этом у Азарова, так же как и у Януковича, есть не одно подозрение.

А 2 декабря 2025 года Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя. Бывший премьер получил 15 лет тюрьмы заочно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.