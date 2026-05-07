В Латвии повреждены четыре нефтяных резервуара после инцидента с дронами

В латвийском городе Резекне в результате инцидента с беспилотниками повреждены четыре нефтяных резервуара. По предварительным данным, они были пустыми, однако в результате падения дронов зафиксированы повреждения и следы горения.

Об этом сообщает Delfi.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, около 03:30 на номер экстренной помощи 112 поступило несколько сообщений от местных жителей о возможном возгорании на объекте хранения нефти на улице Комунала.

В ходе обследования спасатели обнаружили повреждения четырёх резервуаров. В одном из них зафиксировали тление облицовки на площади примерно 30 кв. м, которое оперативно ликвидировали. Дополнительная проверка с применением тепловизоров не выявила повышенной температуры внутри резервуаров, что свидетельствует об отсутствии возгорания топлива.

Латвийская полиция подтвердила обнаружение вероятных обломков беспилотного летательного аппарата. По факту инцидента начато уголовное производство по статьям о преступлениях против государства. Территория объекта оцеплена, продолжаются следственные действия и экспертизы.

Отдельно сообщается, что утром несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны россии. По данным военных, как минимум один из них мог упасть в районе Резекне, а место падения ещё одного дрона в настоящее время устанавливается.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии залетели беспилотники. В Латгальском регионе зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал на территорию нефтехранилища в городе Резекне.

Также известно, что недавно жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников на фоне российской атаки на Украину.

