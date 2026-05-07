Евродепутат от Люксембурга Фернан Картейзер, которого ранее исключили из группы Европейских консерваторов и реформистов после поездки в Москву, разослал письмо с призывом к коллегам присоединиться к новой поездке в россию.

Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо евродепутата.

Как отмечается, в обращении политик предлагает другим депутатам Европарламента принять участие в визите, который предусматривает, в частности, личную встречу с представителями Государственной думы рф. Встреча запланирована на 3 июня и должна состояться на полях Петербургского международного экономического форума, который традиционно посещает российский диктатор владимир путин.

В письме также отмечается, что организаторы могут помочь с размещением участников, а также направить персональные приглашения на форум. Обращение было разослано широкому кругу евродепутатов.

Инициатива вызвала резкую реакцию в Брюсселе из-за действующих ограничений на взаимодействие между Европарламентом и российскими парламентскими структурами. Как известно, Европейский парламент ещё в 2014 году приостановил официальный диалог с российскими органами власти, а после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году представителям рф и Беларуси запретили доступ в его здание. Параллельно ЕС ввёл уже десятки пакетов санкций против россии.

Несмотря на это, Картейзер продолжает продвигать идею поездки. Он заявляет, что его предыдущий визит в россию был частным и, по его мнению, имел «неоспоримую значимость». В то же время политик отказался сообщить, согласился ли уже кто-то из депутатов присоединиться, объяснив это возможными негативными последствиями для участников.

Некоторые евродепутаты резко раскритиковали такую инициативу. В частности, представитель Литвы Петрас Ауштрявичюс заявил, что это выглядит как попытка фактически привлечь депутатов к работе в интересах россии, назвав это формой политического влияния под прикрытием дипломатии. По его словам, такие действия могут быть направлены на ослабление позиций Запада.

В самом Европарламенте напоминают, что депутаты могут иметь личные контакты или путешествовать в россию, однако делают это исключительно в частном статусе и несут за это индивидуальную ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует усилить меры безопасности из-за риска утечки конфиденциальной информации в россию. Новые правила предусматривают строгий контроль доступа к секретным документам, ограничения для электронных устройств и собственные защищённые цифровые платформы для сотрудников ЕС.

Такие обсуждения начались после того, как стало известно, что министр МИД Венгрии Петер Сийярто мог годами сливать информацию о ходе заседаний в ЕС в рф во время разговоров с Лавровым.

Также известно, что в феврале посланник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, где провёл ряд личных встреч с представителями Кремля.

