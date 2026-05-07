Экспорт топлива из США вырос до нового исторического максимума из-за войны с Ираном – FT

Экспорт нефтепродуктов из Соединённых Штатов достиг рекордного уровня из-за резкого роста спроса со стороны Европы и Азии, которые пытаются компенсировать перебои в поставках, вызванные войной и эскалацией напряжённости вокруг Ирана.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе страна экспортировала более 8,2 млн баррелей в сутки переработанных нефтепродуктов, включая бензин, дизель и авиационное топливо. Это более чем на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является абсолютным историческим максимумом.

Основным фактором роста стал резкий спрос со стороны импортёров в Европе и Азии, которые столкнулись с дефицитом энергоресурсов из-за перебоев в поставках на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ограничений транзита в районе Ормузского пролива – ключевого маршрута для мировой нефти.

Американские энергетические компании получают значительные выгоды от ситуации. По оценкам аналитиков, если высокие цены на энергоносители сохранятся, дополнительный денежный поток для отрасли может достичь около 60 млрд долларов в течение года.

В то же время ситуация создаёт политические риски для администрации президента США из-за роста внутренних цен на топливо. Средняя цена бензина в стране поднялась до самого высокого уровня за последние четыре года – около 4,53 доллара за галлон, что вызывает обеспокоенность среди потребителей.

Аналитики предупреждают, что дальнейший рост цен может усилить давление на Белый дом и даже заставить рассмотреть ограничение экспорта, хотя официально такие меры пока не обсуждаются. Эксперты энергетического рынка называют это политически чувствительным вопросом, поскольку экспорт топлива стал важной поддержкой для союзников США.

Дополнительно ситуацию осложняет сокращение внутренних запасов топлива. Запасы дизеля в США снизились до самого низкого уровня за последние 20 лет, что создаёт риски для внутреннего рынка.

На фоне этого Соединённые Штаты также впервые со времён Второй мировой войны стали чистым экспортёром сырой нефти. Рынок остаётся нестабильным: цены на нефть резко колеблются из-за геополитической напряжённости, сообщений о возможных переговорах по иранской ядерной программе и рисков блокировки ключевых морских маршрутов.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что запасы нефти в мире падают рекордными темпами на фоне войны на Ближнем Востоке, которая продолжает напрягать поставки и повышает риски нового резкого скачка цен накануне летнего туристического сезона.

Тем временем мировые цены на нефть недавно поднялись до максимума за последние четыре года на фоне обострения противостояния между США и Ираном и угрозы перебоев поставок через Ормузский пролив.

