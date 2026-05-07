Силы ПВО в течение ночи обезвредили более 90 российских беспилотников

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 7 мая российские войска атаковали Украину 102 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили более 90 вражеских воздушных целей.
Фото: ОК «ПІвніч»

Российские войска в ночь на 7 мая атаковали Украину 102 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили более 90 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, российские войска в ночь на 7 мая атаковали беспилотниками Днепр. В результате обстрела повреждены жилые дома, также известно о двух пострадавших, среди них – беременная женщина.

А вчера российские войска нанесли удар беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. В результате атаки погибли двое людей, ещё семеро получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Беспилотник Атака БПЛА Война с Россией ПВО Дрон Обстрел Война в Украине Противовоздушная оборона
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия снова ударила дронами по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Возле Ормузского пролива застряли более полутора тысяч судов – CNN
авторская колонкаЗеленский на контракте до конца войны. Колонка Леонида Швеца
Апелляция уменьшила залог подозреваемому по делу зерна ГПЗКУ
инфографикаКак правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы
В Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС на 9 мая
Минюст просит ВАКС конфисковать активы Азарова и его сына
Люксембургский евродепутат вербует коллег для поездки в россию – Politico
В Мерефе возросло количество погибших в результате российской атаки 4 мая
Подозреваемому застройщику продлили обязанности по делу Чернышева
Больше новостей