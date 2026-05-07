Силы ПВО в течение ночи обезвредили более 90 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 7 мая атаковали Украину 102 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили более 90 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, российские войска в ночь на 7 мая атаковали беспилотниками Днепр. В результате обстрела повреждены жилые дома, также известно о двух пострадавших, среди них – беременная женщина.

А вчера российские войска нанесли удар беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. В результате атаки погибли двое людей, ещё семеро получили ранения.

