Возле Ормузского пролива застряли более полутора тысяч судов – CNN

В районе Ормузької протоки остаются заблокированными около 1600 судов, поскольку судоходные компании избегают прохода через регион из-за высоких рисков безопасности и финансовых потерь.

Об этом сообщает CNN.

6 мая 2026, 01:13 Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив Иран ввел новый механизм контроля судоходства через Ормузский пролив. Суда должны получать электронное разрешение на транзит.

Как известно, операция президента США Дональда Трампа по «сопровождению» судов через пролив длилась всего 48 часов. За это время удалось провести лишь два судна, после чего миссия фактически остановилась.

После этого судоходные компании снова оказались перед дорогим и опасным выбором – ждать или пытаться пройти через зону риска в ограниченные «окна возможностей», которые могут возникнуть в течение следующих двух месяцев.

Повреждение многомиллионных судов может нанести серьёзные финансовые и логистические потери. Кроме того, страховые компании обычно имеют «военные оговорки» в контрактах, которые позволяют им не покрывать убытки судов, оказавшихся в зоне боевых действий. Это делает прохождение пролива без страховой поддержки чрезвычайно дорогим риском.

«Чтобы пройти Ормузский пролив, даже с военным сопровождением США, требуется очень точная оценка рисков», – отметил исполнительный директор порта Лос-Анджелеса Джин Серока.

По его словам, судоходным компаниям нужно гораздо больше уверенности в безопасности прохода, прежде чем они решатся на это.

По данным Международной морской организации, с начала конфликта не менее 32 судна подверглись ракетным ударам. Это привело к 10 погибшим и как минимум десятку раненых. Организация призывает суда «проявлять максимальную осторожность» и подчёркивает, что военное сопровождение не может быть долгосрочным решением.

Напомним, накануне Иран заявил о готовности атаковать иностранные военные контингенты, в том числе силы США, если они приблизятся к Ормузскому проливу или попытаются войти в его акваторию.

Такое заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал старт гуманитарной миссии США, запланированной на утро 4 мая. Американский лидер сообщил, что операция направлена на обеспечение безопасного прохода судов нейтральных стран через пролив под конвоем американских сил.

Позже власти Ирана запустили новую систему регулирования морского движения для судов, следующих транзитом через Ормузский пролив.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.