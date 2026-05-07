Апелляция уменьшила залог подозреваемому по делу зерна ГПЗКУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей начальника экспедиционного отдела ООО «Тервион сервис» Игоря Николова, но уменьшила ему альтернативу в виде залога с 5 до 3,33 млн грн залога в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация».

Такое решение 28 апреля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу Николова и определил ему альтернативой 5 млн грн залога. Его защитник подал апелляционную жалобу на эту меру пресечения.

«Постановление следственного судьи ВАКС отменить в части определения размера залога и постановить в этой части новое определение, которым определить подозреваемому (Николову – ред.) залог в размере 1000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3 328 000 грн. В другой части решение следователя судьи ВАКС - оставить без изменений», – говорится в решении.

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам в создании схемы завладения зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на 776 млн грн. Среди подозреваемых — бывший председатель правления ДПЗКУ.

По версии следствия, в период июля – октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации в сговоре с представителем международного зернотрейдера организовали продажу крупных партий зерна по заниженным ценам в пользу подконтрольных структур. Формально продукция экспортировалась в Саудовскую Аравию через сеть посредников, однако фактическая оплата за поставленное зерно произведена не была.

В результате таких действий государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Часть средств – 40,9 млн долларов – участники схемы, по данным следствия, легализовали через ряд иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре.

