В Мерефе возросло количество погибших в результате российской атаки 4 мая

В Мерефе Харьковской области число жертв российского ракетного удара 4 мая возросло до восьми. В больнице умер ещё один раненый мужчина, медикам не удалось его спасти.
Фото Харківська ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Возросло число жертв ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефе 4 мая. К сожалению, в больнице умер раненый 59-летний мужчина. Врачи сделали всё возможное для его спасения, но травмы оказались слишком тяжёлыми», – рассказали в ОВА.

Таким образом, число погибших в результате российского удара возросло до восьми человек.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Мерефе в Харьковской области утром 4 мая. В городе повреждены жилые дома, СТО и инфраструктура. Ранее сообщалось о семи погибших, в больницах оставались 14 пострадавших.

