В Мерефе возросло количество погибших в результате российской атаки 4 мая

Число погибших в результате ракетного удара рф по Мерефе 4 мая возросло до восьми. В больнице умер ещё один раненый.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Возросло число жертв ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефе 4 мая. К сожалению, в больнице умер раненый 59-летний мужчина. Врачи сделали всё возможное для его спасения, но травмы оказались слишком тяжёлыми», – рассказали в ОВА.

Таким образом, число погибших в результате российского удара возросло до восьми человек.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Мерефе в Харьковской области утром 4 мая. В городе повреждены жилые дома, СТО и инфраструктура. Ранее сообщалось о семи погибших, в больницах оставались 14 пострадавших.

