ВСП отстранил обвиняемую судью апелляционного хозсуда

Орган судейского самоуправления поддержал просьбу главного антикоррупционного прокурора об отстранении.
скриншот «Слово и дело»

Высший совет правосудия отстранил судью Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилу Кропивну от совершения правосудия до конца рассмотрения ее уголовного производства по незаконному обогащению и недостоверному декларированию.

Такое решение 7 мая приняло ВРП, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра Васильевича удовлетворить. Временно отстранить судью Северного апелляционного хозяйственного суда Крапивную Людмилу Владимировну от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора или закрытия уголовного производства», – объявила решение заместителя председателя органа Оксана Кваша.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к судье Крапивной.

Напомним, САП направила в суд дело судьи Людмилы Крапивны о незаконном обогащении. По версии следствия, в конце 2021 года судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Крапивная приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом в Киевской области, стоимость которых более 16 млн грн превышает его законные доходы. На сайтах недвижимости эти объекты продавали почти за 1 миллион долларов, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. дол. (ориентировочно 24 млн грн на дату приобретения).

Также, как отмечают органы, судья в своих декларациях за 2021 – 2024 годы указывала на недостоверные сведения об этом имуществе, а именно о его стоимости.

НАБУ САП коррупция Судья Незаконное обогащение Высший антикоррупционный суд Хозсуд
