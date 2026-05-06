ВАКС заочно арестовал обвиняемого по делу экс-главы Гослекслужбы

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу предпринимателя Юрия Козодоя, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в попытке подкупить за 10 тысяч долларов бывшего главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко. Его залог конфисковали.

Такое решение 29 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд объявил в розыск Козодоя. Также прокурор САП попросил заочно заключить под стражу обвиняемого и взыскать в доход государства внесенный залог в размере 242 240 грн.

«Взыскать в доход государства залог в размере 242 240 грн, внесенный за (Козодоя – ред.), во исполнение определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 23.07.2024. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания (Козодоя – ред.) и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменении на более мягкую меру пресечения», – говорится в решении.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о подкупе главы Гослекслужбы. По версии обвинения фигурант предложил руководителю органа денежные средства в сумме 10 тыс. дол. при содействии в получении разрешительных документов иностранным предприятием. Личность была разоблачена сразу после передачи оговоренных средств.

