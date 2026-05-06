ВАКС продлил обязанности экс-чиновнику «Укргаздобычи» по делу Чернышева

Высший антикоррупционный суд продлил до 21 июня срок действия обязанностей, возложенных на бывшего директора по коммерческим вопросам АО «Укргаздобыча» Максима Горбатюка в рамках дела экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева о злоупотреблениях.

Такое решение 21 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС арестовал Горбатюка с альтернативой 25 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. Горбатюк был обязан: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; не отлучаться за пределы Украины и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продолжить действие этих обязательств. Одновременно сторона защиты просила увеличить залог до 26 млн грн, но отменить обязанности не отлучаться за пределы Украины и сдать на хранение загранпаспорта. Суд увеличил залог и отменил эти обязанности, оставив следующие: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с рядом лиц.

«Изменить меру пресечения примененную к подозреваемому (Горбатюка – ред.), а именно увеличить размер залога с 25 000 000 грн до 26 000 000 грн, то есть на 1 000 000 грн. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 21 июня 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении лицам, связанным с вице-премьер-министром Алексеем Чернышовым. По данным следствия, застройщик Сергея Копыстыра разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, создавшим условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с «нужной» строительной компанией инвестиционные договоры.

За ними застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую ​​сумму государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик «вознаградил» топ-чиновников министерства и определенных ими лиц большой скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней цена квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

