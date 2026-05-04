Жителей Москвы предупредили об ограничении мобильного интернета из-за парада к 9 мая

В Москве мобильные операторы начали предупреждать абонентов о временных ограничениях связи в период с 5 по 9 мая.

Об этом сообщает Новая газета, ссылаясь на заявление оператора Билайн.

Речь идет как о перебоях с мобильным интернетом, так и о возможных проблемах с отправкой SMS-сообщений. Для доступа к сети клиентам Билайн рекомендуют использовать Wi-Fi.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, в этом году ограничения к 9 мая могут быть более масштабными. Так, связь могут частично блокировать не только в центре города, но и даже в пределах МКАД.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 мая, беспилотники массированно атаковали россию, в частности Москву. Приблизительно в 6 километрах от Кремля раздался взрыв якобы в результате попадания БпЛА.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский уже предупредил о том, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве на 9 мая.

