Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине и приватизацию Sense Bank

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве на уровне заместителей министров и приказал до конца года разобраться с приватизацией Sense Bank.
Об этом он сообщил в Телеграм-канале по итогам рабочей встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.
«Детально обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко кадровые вопросы, требующие решения. В частности, в ближайшее время Кабинет министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров. Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по поводу вакантных должностей министров», – сообщил президент.
Также Зеленский заявил о необходимости провести приватизацию Sense Bank уже до конца года.
«Что касается Sense Bank, уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован», – подчеркнул президент Украины.
Зеленский ожидает перемен к лучшему и в работе государственных банков. Украина должна провести либерализацию банковской сферы и расширить предпринимательские возможности финансовых учреждений.
Кроме этого, президент и премьер договорились о перезагрузке некоторых государственных предприятий. В частности, обсудили кандидатуру на пост нового руководителя компании «Леса Украины».
«Нужен прозрачный и профессиональный конкурс. В целом отрасль нуждается в новых подходах – более современных, чистых и способных поддержать доходы государства», – отметил Зеленский.
Также он поручил Юлии Свириденко ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в «Энергоатоме».
«Рассчитываю на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета. Кабинет министров Украины должен обеспечить необходимые результаты», – подытожил президент.
Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров принял ряд решений, предусматривающих кадровые изменения в ключевых компаниях энергетического и оборонного секторов.
