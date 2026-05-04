Украинские дроны могут пролететь на параде в Москве – Зеленский

Впервые парад на 9 мая в Москве пройдет без военной техники, однако туда могут прилететь украинские дроны. Это свидетельствует о том, что россия уже не так сильна, как раньше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая.

«россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за многие-многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше. Мы должны продолжать давить, давить санкциями на них», – призвал глава Украины.

9 мая 2025, 16:54 Парады на 9 мая в Москве: меньше всего техники россия демонстрировала в 2023 и 2024 годах Меньше всего военной техники Кремль демонстрировал на парадах к 9 мая в 2023 и 2024 году. Детальнее – на инфографике.

Также Владимир Зеленский считает, что этим летом российскому диктатору придется делать выбор: расширять войну против Украины или переходить к дипломатии. И в это время следует консолидировать усилия и «толкать путина в сторону дипломатии».

«Мы должны продолжать давление и подталкивать россию к дипломатическим путям. Идея снятия санкций неприемлема», – подчеркнул Зеленский.

В то же время он поблагодарил европейских партнеров за 20-й пакет санкций, а также всех, кто борется против российского «теневого нефтяного флота».

«Ведь пока продолжается война, поддержка Украины должна продолжаться», – добавил президент.

Напомним, в ночь на 4 мая Москва и область подверглись атаке ударных беспилотников. В столице россии примерно в 6 километрах от Кремля прогремел взрыв якобы в результате попадания БПЛА.

Также в ночь на 3 мая беспилотники совершили массированную атаку на Ленинградскую область. Во время удара по российскому порту Приморск украинской армии удалось поразить три судна, среди них – корабль «Каракурт», который является носителем ракет «Калибр».

Также недавно Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов россиян, в частности, системам ПВО на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

Тем временем Украина заявила об открытии экспорта оружия на уровне государственных институтов. Киев уже контактирует со странами Ближнего Востока и Залива, Европы, Кавказа и американскими партнерами по вопросам сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.