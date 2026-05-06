В Кремле обостряется конфликт между администрацией и силовыми структурами – WP

В Кремле обостряется внутреннее противостояние между администрацией президента и силовыми структурами, прежде всего ФСБ, на фоне войны против Украины, экономического давления и роста общественного недовольства.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на российских чиновников, оппозиционных деятелей и аналитиков.

Одним из проявлений этого раскола стала история прокремлёвского юриста Ильи Ремесла, который ранее работал на администрацию президента и занимался дискредитацией оппозиции, в частности покойного оппозиционера Алексея Навального. В марте он публично призвал президента рф владимира путина уйти в отставку и назвал его «военным преступником и вором».

После этого Ремесла принудительно поместили в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, однако уже через 30 дней освободили, что, как отмечает WP, является нетипичным для подобных дел. После выхода он заявил, что не отказывается от критики путина и продолжит публичную кампанию против него.

По словам Ремесла, внутри российской системы существует серьёзное недовольство политикой Кремля. Он утверждает, что часть элит «уже работает против путина», а ситуация всё больше напоминает поздний СССР, когда система теряла контроль над собой.

Аналитики и источники издания отмечают, что противостояние разворачивается между технократическим крылом администрации президента, связанным с первым заместителем главы администрации Сергеем Кириенко, и Федеральной службой безопасности (ФСБ). Силовики настаивают на усилении контроля, в частности ограничении доступа к интернету, тогда как часть политических советников считает такие меры опасными, поскольку они лишь усиливают общественное недовольство.

Ремесла утверждает, что между структурами идёт «большая борьба за власть», и они всё чаще действуют несогласованно.

«У путина нет единого кулака – все работают друг против друга», – отметил он.

Бывший российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский также подтвердил наличие конфликта, отметив, что администрация президента пытается убедить путина избежать чрезмерного закручивания гаек, предупреждая о риске дестабилизации ситуации.

По данным издания, напряжение в элитах растёт накануне парламентских выборов в россии, а ситуация напоминает борьбу за влияние в Кремле середины 1990-х годов.

На этом фоне, как отмечают журналисты, в россии падает уровень поддержки путина, а также усиливается критика экономической политики и ограничений в интернете. Дополнительным фактором напряжения стали атаки украинских дронов вглубь российской территории, что усиливает ощущение опасности.

Европейская разведка также фиксирует усиление мер безопасности вокруг путина. В частности, ужесточены проверки лиц, имеющих доступ к президенту, а также ограничено использование средств связи. Это связывают с опасениями возможных атак, в том числе со стороны внутренних элит.

Таким образом, на фоне затяжной войны против Украины и внутренних проблем в россии всё более отчётливо проявляются признаки раскола в руководящих кругах, что может повлиять на дальнейшую стабильность режима.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что экономика россии демонстрирует признаки ослабления несмотря на рост доходов от экспорта нефти, тогда как официальные данные могут не отражать реального положения дел.

