Совет ЕС поддержал запуск Спецтрибунала против рф – СМИ

Совет Европейского Союза утвердил решение о подписании Евросоюзом расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии России против Украины.

Об об этом сообщил один из дипломатов Европейского Союза в комментарии «Суспільному».

Решение Совета ЕС означает, что Евросоюз планирует стать одним из основателей этого трибунала. Евросоюз подпишет расширенное частичное соглашение о Спецтрибунале после его утверждения Комитетом министров Совета Европы.

«На более позднем этапе, когда достаточное количество государств-членов Совета Европы выразит намерение присоединиться к расширенному частичному соглашению, Еврокомиссия представит Совету ЕС предложение по решению Совета ЕС о заключении этого расширенного частичного соглашения», – пояснил чиновник ЕС на условиях анонимности.

25 ноября 2025, 18:10

После этого Совет ЕС должен будет обратиться за согласием Европейского парламента.

Планируется, что ЕС будет играть ведущую роль в деятельности спецтрибунала и войдет в его руководящий комитет.

Согласно повестке дня, решение о позиции ЕС по Расширенному частичному соглашению об Управленческом комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины принимает Совет. Послы ЕС поддержали это решение еще 29 апреля 2026 года.

14–15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

В общей сложности к инициативе на сегодняшний день готовы присоединиться уже 25 стран ЕС.

Как известно, одной из последних к Спецтрибуналу против российской федерации присоединился Лихтенштейн.

Напомним, 26 июня 2025 года президент Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании трибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф против Украины.

А в январе 2026 года Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на его функционирование.

Накануне Чехия официально сообщила, что хочет присоединиться к трибуналу, став 23-й страной, поддержавшей соглашение.

