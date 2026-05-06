«Укрзализныця» откроет сотни мобильных укрытий возле станций и критических объектов

«Укрзализныця» развернет более 800 модульных передвижных укрытий по всей территории Украины на станциях и в наиболее опасных местах.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Такое решение было принято компанией из-за роста количества атак по железной дороге и критическим объектам.

Мобильные укрытия будут изготавливать собственными силами и установят в наиболее опасных местах – возле критических объектов, обеспечивающих движение поездов, и на станциях, не имеющих стационарных убежищ. Они позволят людям быстро укрыться во время опасности и защитят от осколков персонал и пассажиров.

«И это не теория – вчера такое укрытие на Харьковщине спасло жизнь проводнице, которая вовремя эвакуировалась в него после сообщения об опасности. Вагон был полностью уничтожен вражеским дроном», – сообщили в пресс-службе и добавили, что эта инициатива является частью Плана стойкости «Укрзализныци».

Таким образом, даже в сложных условиях компания продолжает «обеспечивать непрерывное движение и максимально защищать людей».

Как известно, только с начала года зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что россия планирует удары по нескольким стратегическим сферам Украины. В частности, по энергетике и железнодорожной инфраструктуре.

20 апреля россия атаковала железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине. Были повреждены подвижной состав, депо, контактная сеть и здание вокзала.

Также стало известно, что украинские военные предоставили доступ работникам «Укрзализныци» к своим системам контроля воздушного пространства. Поэтому пассажиров будут эвакуировать во время тревог только в случае реальной угрозы.

С начала весны российские войска значительно усилили удары по железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим в Украине начали формировать специальные гражданские команды для противодействия вражеским дронам на объектах критической инфраструктуры. Речь идет, прежде всего, о подразделениях, которые уже работают в портах и на «Укрзализныце».

