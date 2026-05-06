Польша может построить платную автомагистраль от границы до Львова – СМИ

Польша готовится профинансировать строительство новой платной автомагистрали, которая соединит пункт пропуска «Корчова–Краковец» со Львовом. Речь идет о трассе М10 протяженностью около 80 километров, которая должна стать современной транспортной артерией между странами.

Об этом сообщает польское издание Forsal.pl.

Проект предусматривает финансирование в формате кредита, который Польша якобы предоставит Украине. Возврат средств, по данным СМИ, будет осуществляться за счет платы за проезд: все доходы от использования дороги, как легковым, так и грузовым транспортом, будут направляться в польский бюджет в качестве погашения долга.

Ожидается, что строительство будет проходить по польскому законодательству, что откроет больше возможностей для участия польских компаний. Проектирование могут начать еще до завершения боевых действий, но сами работы – после войны.

Новая магистраль станет продолжением польской автострады А4, которая в данный момент заканчивается у границы. С украинской стороны ей соответствует дорога М10, нуждающаяся в модернизации.

Отмечается, что проект является частью более широкой логистической стратегии Польши. По словам главы Агентства промышленного развития Польши Бартломея Бабушки, новая инфраструктура должна открыть бизнесу доступ к рынкам Востока и Ближнего Востока.

Кроме автомагистрали, стороны рассматривают и другие совместные инициативы: строительство железнодорожной линии с европейской колеей, создание крупного грузового терминала в центральной Украине и развитие портовой инфраструктуры на Черном море.

Медиа утверждает, что официально представить эти проекты могут на конференции «Восстановление Украины», которая состоится 25–26 июня в Гданьске. Однако на данный момент это лишь предположения СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожники 1 мая завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале.

Между тем в течение 2026 года в Украине уже удалось отремонтировать около 3,5 млн квадратных метров дорожного полотна на трассах государственного значения. Средняя цена ремонта одного квадратного метра дороги, по информации главы Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина, сейчас составляет примерно 1200 грн. Однако прогнозируется рост стоимости из-за подорожания стройматериалов и топлива.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, общая потребность на ремонт дорог, по состоянию на март, составляла 52 миллиарда гривен.

