Трамп может возобновить операцию против Ирана уже на этой неделе – Axios

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана уже в ближайшие дни, если дипломатические усилия не дадут результата.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По информации издания, накануне США передали Тегерану закрытое предупреждение о подготовке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе, призвав не препятствовать ей.

Отмечается, что такие сигналы не предотвратили эскалацию. Иранская сторона, по утверждению США, совершила атаки на американские корабли, коммерческие суда и объекты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Несмотря на инциденты, в Пентагоне заявляют, что формально режим прекращения огня сохраняется. А в Белом доме дают понять, что дальнейшие шаги будут зависеть от поведения Ирана. Если напряжение будет сохраняться, решение о возобновлении боевых действий может быть принято уже на этой неделе.

Стоит отметить, что Ормузский пролив остается фактически заблокированным уже два месяца. Хотя некоторым судам удается «прорвать» блокаду благодаря договоренностям с Ираном, судоходство в этом регионе остается ограниченным.

Недавно Трамп анонсировал, что утром 4 мая США начнут гуманитарную операцию под названием «Проект Свобода», в рамках которой Соединенные Штаты будут сопровождать суда нейтральных стран через Ормузский пролив. При этом в Тегеране заявили, что будут рассматривать такие действия как нарушение перемирия.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные поразили семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда в Ормузском проливе.

