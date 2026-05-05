На Полтавщине во время повторного удара рф погибли спасатели, еще более 20 человек ранены

В ночь на 5 мая российские войска атаковали объект газодобычи в Полтавской области. После прибытия экстренных служб оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли двое спасателей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Из-за подлого повторного удара России система МВД потеряла двух спасателей. Ночью враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, противник ударил по людям ракетой. К сожалению, в результате полученных травм погибли 2 спасателя», – сообщил Клименко.

Как отмечается, в результате атак погиб заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавской области Виктор Кузьменко – Герой Украины. Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий российских обстрелов, а после удара по Полтаве в 2024 году под его руководством было спасено 17 человек.

Вторым погибшим стал пожарный-спасатель Дмитрий Скриль, который более 20 лет служил в ГСЧС. Он неоднократно привлекался к ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой отрасли, возникавших в результате российских обстрелов, и считался опытным и высокопрофессиональным специалистом.

Кроме того, в результате вражеского удара травмированы 23 спасателя. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавской области.. Повреждены объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 31 пострадавшем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.