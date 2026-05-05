На Полтавщине во время повторного удара рф погибли спасатели, еще более 20 человек ранены

Национальная безопасность
Читати українською
На Полтавщине во время ликвидации последствий российской атаки враг нанес повторный ракетный удар по спасателям. Погибли двое сотрудников ГСЧС, еще 23 получили ранения.
Фото ДСНС

В ночь на 5 мая российские войска атаковали объект газодобычи в Полтавской области. После прибытия экстренных служб оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли двое спасателей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Из-за подлого повторного удара России система МВД потеряла двух спасателей. Ночью враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли подразделения ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, противник ударил по людям ракетой. К сожалению, в результате полученных травм погибли 2 спасателя», – сообщил Клименко.

Как отмечается, в результате атак погиб заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавской области Виктор Кузьменко – Герой Украины. Он участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий российских обстрелов, а после удара по Полтаве в 2024 году под его руководством было спасено 17 человек.

Вторым погибшим стал пожарный-спасатель Дмитрий Скриль, который более 20 лет служил в ГСЧС. Он неоднократно привлекался к ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой отрасли, возникавших в результате российских обстрелов, и считался опытным и высокопрофессиональным специалистом.

Кроме того, в результате вражеского удара травмированы 23 спасателя. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавской области.. Повреждены объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 31 пострадавшем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Пострадавшие Полтавская область Раненые Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине Спасатели
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Цены на нефть падают после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном
Больше новостей