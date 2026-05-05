Россия атаковала Украину баллистикой и более чем 160 дронами: как отработала ПВО

Российская армия в ночь на 5 мая атаковала Украину 11 баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 164 ударными БПЛА типа «Shahed». Силы ПВО успешно сбили 1 ракету и большинство дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины в Телеграм-канале.

Как отмечается в сообщении, сегодня ночью россия запустила по Украине 11 баллистических ракет «Искандер-М» с трех направлений: Ростовской, Воронежской и Брянской областей. Также враг бил по территории Украины ударными БПЛА, которых было 164. В частности, летели БПЛА типа «Shahed» (в т.ч. реактивные), «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия» из направлений Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

4 мая 2026, 11:10 Россияне нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, есть погибшие и раненые Утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. В результате атаки погибли четыре человека, ещё 18 получили ранения.

«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», – говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра украинская ПВО сбила или подавила 1 баллистическую ракету и 149 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксированы попадания 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 10 локациях.

«Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей», – сообщили в Воздушных силах.

Как известно, 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. В результате атаки погибли четыре человека, также известно о более чем 30 пострадавших. Повреждены железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Кроме этого, российская оккупационная армия также ночью 5 мая ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам в Киевской области, в результате чего пострадали как минимум пятеро гражданских.

А в течение суток понедельника, 4 мая, оккупанты обстреляли населенные пункты Украины более 70 раз, в результате чего 14 человек погибли, а еще около 60 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.