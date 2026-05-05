В Запорожье выросло количество погибших в результате российского авиаудара

Количество погибших в результате российского авиаудара по городу Запорожье увеличилось до 12 человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

«К сожалению, количество погибших из-за вражеской атаки возросло. Россияне оборвали жизнь 12 человек. Искренние соболезнования родным погибших», – написал он.

Федоров также уточнил, что еще 20 гражданских в возрасте до 23 до 68 лет получили травмы и ранения.

Среда, 6 мая, в Запорожье объявлена Днем траура по погибшим в результате российского удара, сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

Напомним, сегодня около 16:37 российские войска атаковали УАБами несколько предприятий в Запорожье. Сначала было известно о ряде пожаров: горели автомобили, магазин и одно из предприятий. Также сообщалось о двух погибших и восьми раненых.

А утром враг ударил по Запорожью и центру Чернигова, в результате чего есть пострадавшие.

