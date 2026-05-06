Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Иран ввел новый механизм контроля судоходства через Ормузский пролив. Суда должны получать электронное разрешение на транзит.
Власти Ирана запустили новую систему регулирования морского движения для судов, следующих транзитом через Ормузский пролив.

Теперь все суда, планирующие транзит через Ормузский пролив, будут получать электронные письма от структуры, связанной с Управлением Ормузского пролива (PGSA), с новыми правилами и требованиями для прохода.

Иранская сторона заявляет, что теперь суда обязаны получать специальное разрешение на транзит перед входом в водный путь.

В Тегеране назвали эту инициативу «системой суверенного управления», которая уже якобы функционирует в регионе.

Напомним, накануне Иран заявил о готовности атаковать иностранные военные контингенты, в частности силы США, если они приблизятся к Ормузскому проливу или попытаются войти в его акваторию.

Такое заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал старт гуманитарной миссии США, запланированной на утро 4 мая. Американский лидер сообщил, что операция направлена на обеспечение безопасного прохода судов нейтральных стран через пролив под конвоем американских сил.

Как известно, для реализации проекта Центральное командование США планирует задействовать эсминцы, тысячи военнослужащих и более 100 самолетов. В Иране, реагируя на действия США, заявили, что привлечение таких мощностей будут расценивать как прямое нарушение режима перемирия.

На данный момент стратегический пролив заблокирован уже в течение двух месяцев. Несмотря на то, что отдельным судам удается проходить через него благодаря прямым договоренностям с иранской стороной, полноценный трафик в регионе остается невозможным.

