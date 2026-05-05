США разрешили возможную продажу Украине дальнобойных высокоточных авиабомб

США согласовали потенциальную продажу Украине высокоточных авиационных боеприпасов Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму $373,6 млн.

Об этом сообщил Государственный департамент США.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Речь идет о поставках в рамках программы Foreign Military Sale. Основным подрядчиком выступит американская компания Boeing.

Согласно сообщению, Украина подала запрос на 1200 хвостовых комплектов KMU-572, 332 комплекта KMU-556, взрыватели, запчасти, программное обеспечение и техническую поддержку.

В Вашингтоне отмечают, что передача этих систем усилит обороноспособность Украины и поможет противодействовать текущим и будущим угрозам. В то же время в Госдепе подчеркнули, что это решение не изменит базового военного баланса в регионе и не повлияет на оборонную готовность США.

Стоит заметить, что JDAM – это комплект, который превращает обычные авиабомбы в управляемые. Версия Extended Range позволяет поражать цели на расстоянии более 70 км, что значительно расширяет возможности авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разблокировали 400 миллионов долларов помощи для Украины, которые ранее были утверждены Конгрессом, но задерживались на уровне Пентагона.

В то же время впоследствии стало известно, что в проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрено отдельное финансирование программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), по которой Украина получала военную помощь и вооружение.

Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что реализация программы PURL по поставкам вооружения из США продолжается. При этом президент акцентировал, что критической потребностью для Украины остаются новые системы ПВО, способные защитить граждан от постоянных ударов рф.

Как известно, с начала 2026 года в рамках инициативы PURL союзники уже выделили примерно 1 миллиард долларов на приобретение американского оружия для нужд Сил обороны Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.