Войска рф нанесли новый авиаудар по Запорожью, есть жертвы и раненые

Во вторник, 5 мая, в результате очередного российского удара управляемыми авиабомбами по Запорожью погибли два человека, а еще восемь мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как известно, сегодня около 16:37 российские войска атаковали УАБами несколько предприятий в Запорожье. Сначала было известно о ряде пожаров: горели автомобили, магазин и одно из предприятий.

По данным местных властей, в результате российского удара повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

Федоров уточнил, что количество раненых в результате вражеской атаки по Запорожью постоянно растет. На данный момент известно о двух погибших в результате атаки управляемыми авиабомбами. На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий удара.

«Уже восемь раненых – увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье... Уже двое погибших из-за вражеской атаки», – написал Федоров в соцсетях.

Как известно, во вторник, 5 мая, российские оккупанты ударили по Запорожью и центру Чернигова, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. Повреждены объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 37 раненых.

Также как позже стало известно, в результате повторного удара противника погибли двое спасателей. Кроме того, травмированы 23 спасателя.

На массированную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что просить тишины на 9 мая, нанося перед этим массированные ракетно-дроновые удары по Украине – это абсолютный цинизм.

